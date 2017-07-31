Rıza Çalımbay: Hayalim Milli Takım

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da büyük başarılar yakalayan Rıza Çalımbay'ın geçtiğimiz aylarda Fanatik gazetesine verdiği bir röportaj tekrar gündeme geldi.

Rıza Çalımbay Milli Takım hayalini ''Benim hedefim milli takım, Milli takımı çok isterim. Yanlış anlaşılmasın Fatih hoca orada şimdi. Ancak bu görev bize verilirse yaparız” sözleriyle dile getirmişti. Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra TFF'nin Rıza Çalımbay'a teklif götürüp götürmeyeceği ise merak konusu oldu.