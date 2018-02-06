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Rıza Çalımbay: Burak Yılmaz olsa 3-4 tanesini atardı

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay,Göztepe karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 01:54
Rıza Çalımbay: Burak Yılmaz olsa 3-4 tanesini atardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mükemmel oynadıklarını söyleyen teknik adam, "Biz bugün gerçekten mükemmel oynadık. Takımıma söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu maç 4-0, 5-0 bitmesi gereken bir maç, maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Burak olsa, bugün pozisyonlardan en az 3-4 tanesini atabilirdi." diye konuştu.

"BİR KANAT OYUNCUSU İSTEMİŞTİM"

Devre arasında yapılmayan transferin gol yollarında sıkıntıya yol açtığını belirten Çalımbay, "Yönetimimizden devre arasında bir kanat oyuncusu istemiştim, onu yapabilseydik bize hem alternatif olacaktı, hem de gol yollarında önümüzü açacaktı." dedi.

Çalımbay öte yandan, mücadelede bir penaltılarının verilmediğini söylerken; "Rodallega'nın pozisyonu bize göre %100 penaltıydı, acaba yanlış mı gördük?" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 01:54
  1. Rıza Çalımbay
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor
  4. Göztepe

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