Rıza Çalımbay: Beşiktaş’ın mağdur olmasını istemem!

Eto’o’nun takımda kalacağını hatırlatan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yönetim açıkladı konu öyle bir yere geldi ki yönetim ile Eto’o arasındaki bir konu oldu. Ben zaten tavrımı koydum. Ya anlaşsın burada kalsın buradaki işine baksın ya da gidecekse gitsin bir problem yok. Ama burada bir kulüp var. Eto’o giderse yerini doldurması gerekiyor. Onun için olay benden çıktı ama lig başlıyor bu saatten sonra gidecek her oyuncuya alternatif bulmamız lazım. Bu saatten sonra da çok zor. Çünkü bizim işimize bakmamız gerekiyor. Şu an kaldı zaten bir sıkıntı yok. Ben kendisiyle de görüştüm gideceksen gidebilirsin onun için Eto’o çok mutlu olduğunu yönetimle konuşacağını söyledi böyle bir karar aldılar. Oyuncunun kafa olarak burada olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş’ın mağdur olmasını istemem”

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nin açılışında Beşiktaş ile yaşanan tartışma konusuna da değinen tecrübeli teknik adam Çalımbay, Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş’ın zarar görmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Çalımbay, “Bir kere başkanımızın kesinlikle art niyetli bir şey yaptığına inanmıyorum öyle bir şey yok. Eto’o’yu, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon istedi. Yönetim satmama kararı verdi. Oradaki açıklama Beşiktaş camiasını zor duruma düşürmek değil. Öyle bir şeye kimse izin vermez, ben de izin vermem. Onun için burada kimsenin kızmasına gerek yok. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş’ın mağdur olmasını istemem. Beşiktaş ile görüşmelerimiz oldu. Açık söylüyorum biz konuştuk. Biz onlardan Kerim Frei ve Ömer’i istedik ama arkadaşlar gelmek istemeyince zorlamak istemedik. Onun için sonra 3 yerden teklif gelince yönetim satmama kararı aldı. Çok daha iyi teklif edenler de vardı. Ama yönetim kurulu düşündü öyle bir karar verildi. Ben de Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş’ın zor duruma düşürülmesi mümkün değil” dedi.