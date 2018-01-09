Riyakâr Papa, İsrail’e tek söz edemiyor

Vatikan’daki Apostolik Sarayı’nda yeni yıl vesilesiyle büyükelçi ve diplomatik temsilcileri ağırlayan Papa, önce Suriye sonra Kudüs konusuna değildi. Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesinin önemine değinen Papa, “Başta Ürdün, Lübnan ve Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınan mültecilerin evlerine dönebilmesi de çok önemli. Bu ülkelerin böyle zorlu bir zamanda gösterdiği özveri ve çaba takdire şayan” dedi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İHTİYAÇTIR



Papa, Kudüs konusunda da “Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların kutsal şehri Kudüs’ün statüsü konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması ve ortak taahhütlere saygı duyulması gerektiği yönündeki çağrımızı yineliyoruz. (İsrail ve Filistin arasındaki) 70 yıllık çatışma tarihinde şu an, bölgede kabul edilen uluslararası sınırlar çerçevesinde, iki bağımsız devletin var olduğu bir siyasi çözüme ulaşılmasına her zamankinden daha acil ihtiyaç duyuluyor. Zorluklara rağmen, diyaloğun tesisi ve müzakerelerin devam ettirilmesi en doğru yol.”