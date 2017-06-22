Riyad'da saray darbesi!

Yenişafak'ın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman ülkesinde tahta kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud’un oğullarını oturtma geleneğine son verdi.

Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in yerine oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı taht varisi olarak seçti. Kral Selman’ın en sevdiği oğlu olan Savunma Bakanı Muhammed bin Selman Birinci Veliaht ve Başbakan oldu. Selman’ın Savunma Bakanlığı görevi de devam edecek.

TORUNLARA TAHT KAPISI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yayınlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif tüm görevinden azledildi. Yumuşak darbe olarak nitelendirilen kararnameyle, Suudi Arabistan Kralı’nın seçimini öngören Anayasa’nın 50’nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, “Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud’un oğulları arasından seçilir’’ hükmü, “Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud’un oğulları ve torunları arasından seçilir’ şeklinde değiştirildi.

KATAR EMİRİ İLE REKABETTE

Batılı diplomatlar Suudi Arabistan’ın Katar’a yönelik sert ablukasının nedeni olarak henüz 31 yaşındaki Selman’ın 37 yaşındaki Katar Emiri el Sani’nin yönetimiyle kişisel rekabet hırsını gösteriyor.

SAVAŞI İRAN’A TAŞIYACAĞIZ

Veliaht Prens Selman geçtiğimiz Mayıs’ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada İran’ı İslam dünyasına egemen olmaya çalışmakla suçlayarak İran’ın nihai amacının Mekke’ye sahip olmak olduğunu söyledi. Selman, ‘topraklarımızda bir çatışma yaşanmasını beklemeyecek ve bu savaşın İran’ın topraklarında olması için çalışacağız” diye konuştu.

DOST VELİAHTLAR

Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan yakın dostlar. Türkiye’de Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe girişimine pek çok saldırıya destek veren BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile Selman’ın yakın temasta olduğu da biliniyor. Mevcut Kral 81 yaşındaki Selman, 10 yıl tahtta kalan Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’un ölümüyle birlikte 2015 yılında tahta çıkmıştı.

TRUMP'TAN TEPRİK

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Birinci Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti. Trump ve Muhammed bin Selman'ın, görüşmede terörü desteklemeyi ve finanse etmeyi durdurma, Katar ile aralarındaki anlaşmazlığı sona erdirme ve bölgenin istikrarı için çalışma konusunda anlaştıkları ifade edildi.

SELMAN'IN ADAMLARI MI?

Veliaht değişikliğinin yanısıra yayımlanan 15 yeni kararname ile Suud devlet kademesinde önemli değişiklikler yaşandı. Bunlar arasında İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan görev değişikliği dikkat çekti. İçişleri Bakanı olarak Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif atandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdurrahman bin Ali Er-Rubeyan’ın görevinden azledilerek Kraliyet Divanı üyeliğine getirildi. İçişleri Bakanı Yardımcısı görevine ise ‘bakan’ derecesi ile Ahmed bin Muhammed Es-Salim getirildi.

Öte yandan Bender bin Faysal bin Bender bin Abdulaziz İstihbarat Müsteşarı yardımcısı olarak atandı. Emir Faysal bin Sattam bin Abdulaziz Al Suud İtalya Büyükelçisi, Emir Halid bin Bender bin Sultan bin Abdulaziz ise Almanya Büyükelçisi oldu. Ayrıca, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nasır bin Abdulaziz görevinden azledilerek “bakan” derecesi ile İçişleri Bakanlığı Vekilliğine getirildi. Atamaların yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın isteği üzerine yapıldığı iddia edildi.

KATAR'IN DEVELERİ SINIR DIŞI

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri keserek ablukaya aldığı Katar’a ait binlerce deveyi sınır dışı etti. Suudi Arabistan’ın 12 bin deveyi sınır dışı etmesinin ardından her sene verimli olduğu için develerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı çobanlar zor durumda kaldı. Develerin bir kısmı ise Suudi sınırını geçerken 48 derece sıcaklıkta susuzluktan ve tozdan dolayı öldü. Katar, develere çiftlik sağlamak ve su kaynaklarını güvence altına almak için harekete geçti.