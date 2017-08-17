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Riva arazisi ile ilgili önemli gelişme!

Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ. İş Ortaklığının belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamaması üzerine söz konusu işin en uygun ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:54
Riva arazisi ile ilgili önemli gelişme!

Galatasaray spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığının belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamamsı üzerine ihalenin en uygun ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verildi.

Emlak konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalede en uygun birinci teklifi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ. İş Ortaklığının verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iş, adı geçen iş ortaklığına ihale edilerek şartname gereği sözleşme imzalamak üzere yazı ile şirketimize davet edilmiş ancak sözleşme imzalamak için belirlenen son gün olan 15 Ağustos tarihi mesai bitimine kadar sözleşmeyi imzalamamış olduğundan, ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği, istekli iş ortaklığına ait geçici teminatın nakde çevrilerek irat kaydedilmesi işlemi başlatılmış olup söz konusu işin ihalede en uygun ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin ihalede verdiği teklifin, arsa satış karşılığı toplam geliri 3 milyar 808 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 25, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 952 milyon lira olduğu anımsatıldı.

Projeden elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Galatasaray Spor Kulübü'ne, yüzde 20'sinin ise emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:54
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