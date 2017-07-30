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Ringqvist: Batı'daki politikacıların İsrail'e baskı yapması lazım

İsveçli aktivist Ringqvist, "Özellikle Batı'daki politikacıların çözüm için İsrail'e baskı yapması lazım" dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:50
Ringqvist: Batı'daki politikacıların İsrail'e baskı yapması lazım

Gazze'ye gitmek için geçen yıl yola çıkan ancak İsrail ordusu tarafından durdurulan Zaytouna adlı gemide bulunan İsveçli kadın aktivist Emma Ringqvist, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere ilişkin, "İsrail'in her istediğini yapabilecek gücünün olması dehşet verici." dedi.

Gazze'ye ablukayı delmek için İspanya'nın Barcelona kentinden Eylül 2016'da yola çıkan ancak 5 Ekim 2016'da uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaşan Zaytouna gemisindeki 13 kadın aktivistten Ringqvist, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine tüm dünyadan tepki gelmesi gerektiğini söyledi.

Ringqvist, "İsrail'in her istediğini yapabilecek gücünün olması dehşet verici. Bu sorun yıllardır sürüp gidiyor. İsrail o kadar hak gasbında bulundu ki sanki bu durum normal gibi algılanmaya başlandı." ifadesini kullandı.

"BMGK'nın işi insan hakkı ihlallerini çözmek"

Sorunun çözümünün politikacıların elinde olduğunu dile getiren Ringqvist, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Batı'daki politikacıların çözüm için İsrail'e baskı yapması lazım. Bizim de Batılı politikacılara baskı yapmamamız gerekir. Mesela İsveç 3 yıl önce Filistin'i bağımsız ülke olarak tanıdı. Sonra politikacılar hiçbir şey yapmadı. Sadece tanımayla kalındı. Ayrıca burada en büyük vazife Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) düşüyor. BMGK'nın işi insan hakkı ihlallerini çözmek. Hakları ihlal edilen Filistinlilerin de sorunlarını BMGK'nın çözmesi gerekir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:50
  1. Barcelona
  2. İsveç
  3. Birleşmiş Milletler
  4. BM
  5. İsrail
  6. İspanya
  7. Filistin
  8. Gazze
  9. MGK
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