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Riera: Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Sarı Kırmızılı takım ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
Riera: Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma geri dönmesi ve gelecek planları ile ilgili Radyospor'a konuştu.

"Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum"

"Dünkü maçı izledim, ben Galatasaray'ın bütün maçlarını izliyorum. Herkes Fatih Terim'e çok güveniyor ve muhteşem bir atmosfer vardı dün. Fatih Terim'in gelişiyle beraber herkes çok iyi oynadı."

"Futbolda bir gerçek vardır, işinizi severek yapacaksınız ve Fatih Terim bunu futbolculara iyi veriyor ve dünkü maçta ortaya çıkan karakteristik buydu."

Riera'dan Muslera yorumu

"Muslera'nın kaptanlık bandını başka bir arkadaşına vermesi önemli bir hareket değil. Bir başka arkadaşı da bu kaptanlığı yapabilir.

Muslera'nın Galatasaray'a gönülden bir bağlılığı var ve kendisi bu kulübün temel taşlarından biri, kaptan olsun olmasın takımı için mücadele ediyor. Kendisiyle biz bu konuyu hiç konuşamadık."

"Fatih Terim çok iyi bir insan, çok iyi bir ilişkimiz var ve hocam hakkında en kötü bir şey söyleyemem. Galatasaray'da bir çok dostum var ve hepsiyle görüşüyorum."

Riera'dan Terim'e mesaj

"Galatasaray teknik ekibinde yer almak isterim ama bunun kararını verecek isim sayın Fatih Terim'dir. Ben Türkiye'yi tanıyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum. Ben Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alıp çalışmayı çok isterim benim böyle bir amacım var."

"Neşeli bir mücadele içinde faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Biraz Türkçe biliyorum ama bana bir görev verilirse Türkçeyi de öğrenebilirim."

"Fatih Terim, 'İmparator' kavramının altını dolduruyor ona tam oturuyor. Kendisi büyük başarılar elde etmiş ve liderlik özellikleri olan bir isim. Türkiye'nin en çok tanınan teknik direktörü bu sebeple 'İmparator' denmeyi hak ediyor."

Arda Turan, Galatasaray'a gelir mi?

"Arda Turan, Galatasaray'a gelir mi bilemem ama bir sorun olduğu aşikar bunun sahayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ben bu olayın tamamen dışındayım bu sebeple yorum yapmam doğru olmaz. Arda Turan'ın kalitesi tartışılmaz hangi takıma giderse gitsin katkı sağlar."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
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