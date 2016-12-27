Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek

Galatasaray, Alanyaspor karşısında farka giderken teknik direktör Jan Olde Riekerink bir kez daha stoer eksiği üzerinde durdu...

Kısa tatil öncesinde Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelen Hollandalı teknik adam bu sezon yedikleri 16 golün 9'unun kafayla olduğunu hatırlattı. İkinci yarıda şampiyonluk yarışında olmaları için mutlaka uzun boylu ve hava toplarında etkili bir stoper transfer etmeleri gerektiğinin üzerinde durdu. Başkan Özbek'te Riekerink'e, eldeki imkanlar çerçevesinde en iyi stoperin transfer edileceği sözünü verdi.

Galatasaray'ın yeni stoperini Sinan Gümüş getirecek

Galatasaray'ın yeni stoperini Sinan Gümüş getirecek... şu ana kadar tek resmi teklifi 3.5 milyon Euro ile Genoa'dan alan genç oyuncunun satılması ile Jan Olde Riekerink, hayalini kurduğu, uzun boylu, sol ayağını kullanan stopere kavuşacak. Yönetim Sinan için Genoa'nın teklif ettiği 3.5 milyon Euro'luk tekliften fazlasını getirebilecek herhangi bir takım bulunması için menajerlere de yetki vermiş durumda.

