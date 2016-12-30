Riekerink'in altı açmazı!

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Galatasaray taraftarının gönderilmesini istediği ancak yönetimin "Devam edecek" dediği teknik direktör Riekerink takım içinde disiplini sağlayamazken, yönetimin de işine karışmasına ses çıkarmamasıyla büyük tepki topladı. İşte son 5 ayda yaşananlar:

1-Serdar Aziz baskısı

Yönetim 12 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in ilk 10 hafta kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Yönetimin Riekerink'e uyarısı sonrasında Serdar jet hızıyla ilk 11'e girdi.

2-Chedjou uyarısı

Chedjou'yu gönderme kararı alan yöneticiler Riekerink'e bunu iletti. İlk 9 haftanın tamamında 11'de olan Chedjou son 7 maçta kesik yedi.

3-Atik operasyonu

Yardımcı antrenör Orhan Atik'in görevine son verilirken Riekerink'e danışılmadı. Hollandalı hoca da ''Yönetimin kararı'' dedi.

4-Sözünü geçiremedi

Hamit'le başlayan, Yasin- Sinan-Selçuk üçüsü ile devam eden kulübeye yönelik tepkiler takımdaki disiplin sorununun özeti. Tuzla maçında Chedjou ve Yasin sorumsuzca oyundan kendilerini artırdı ve Riekerink'in oyuncularına sözünü geçiremediği yine ortaya çıktı.

5-Transfere karışamıyor

Ara transfer listesini Riekerink oluşturmadı. Hollandalı hoca yönetimin sunduğu listeyi onaylamak zorunda kaldı.

6-Maaşı hala ödenmedi

Futbolcuların alacaklarının bir kısmını 10.haftadaki Başakşehir maçı öncesi hesaplara yatıran yönetim Riekerink'e ise 5 aydır hiçbir ödeme yapmadı.