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Riekerink'in altı açmazı!

Florya’da disiplini sağlayamayan, oynat-oynatma baskılarına direnmeyen ve yardımcısının gönderilmesine ses çıkarmayan Hollandalı hocanın açmazları mercek altına alındı.

Riekerink'in altı açmazı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:37
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Galatasaray taraftarının gönderilmesini istediği ancak yönetimin "Devam edecek" dediği teknik direktör Riekerink takım içinde disiplini sağlayamazken, yönetimin de işine karışmasına ses çıkarmamasıyla büyük tepki topladı. İşte son 5 ayda yaşananlar:

1-Serdar Aziz baskısı
Yönetim 12 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in ilk 10 hafta kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Yönetimin Riekerink'e uyarısı sonrasında Serdar jet hızıyla ilk 11'e girdi.

2-Chedjou uyarısı
Chedjou'yu gönderme kararı alan yöneticiler Riekerink'e bunu iletti. İlk 9 haftanın tamamında 11'de olan Chedjou son 7 maçta kesik yedi.

3-Atik operasyonu
Yardımcı antrenör Orhan Atik'in görevine son verilirken Riekerink'e danışılmadı. Hollandalı hoca da ''Yönetimin kararı'' dedi.

4-Sözünü geçiremedi
Hamit'le başlayan, Yasin- Sinan-Selçuk üçüsü ile devam eden kulübeye yönelik tepkiler takımdaki disiplin sorununun özeti. Tuzla maçında Chedjou ve Yasin sorumsuzca oyundan kendilerini artırdı ve Riekerink'in oyuncularına sözünü geçiremediği yine ortaya çıktı.

5-Transfere karışamıyor
Ara transfer listesini Riekerink oluşturmadı. Hollandalı hoca yönetimin sunduğu listeyi onaylamak zorunda kaldı.

6-Maaşı hala ödenmedi
Futbolcuların alacaklarının bir kısmını 10.haftadaki Başakşehir maçı öncesi hesaplara yatıran yönetim Riekerink'e ise 5 aydır hiçbir ödeme yapmadı.

 
EtiketlergalatasarayRiekerinkSpor Haberleri
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