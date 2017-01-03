Riekerink: Yasin'e ikinci şansı verdim ancak ihanete uğradım

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Tuzla maçında kasıt arıyorum. Yasin'e ikinci şansı verdim ancak ihanete uğradım." dedi.

Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında Chedjou ile beraber kırmızı kart gören Yasin Öztekin'in bileti dün kesildi. Galatasaray yönetimi, bu kararı alırken, hem idari hem de teknik yönden gerekçelendirildi.

Sportif AŞ üyesi Levent Nazifoğlu, Yasin'in davranışlarına dikkat çekerek, "Daha önce de süresiz kadro dışı bıraktık ama sonra affettik. Yasin diğerlerine de kötü örnek oluyor" diyerek teknik direktör Riekerink'e futbolcuyla ilgili kararını dikkatli şekilde vermesini istedi.

Riekerink: Tuzla maçında kasıt arıyorum

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından kart gören futbolculara ağır şekilde yüklenen Riekerink'in Yasin'in kadro dışı kalmasını özellikle isteyerek, "Tuzla maçında kasıt arıyorum. Yasin'i özellikle uyarmıştım. Ona ikinci bir şans verdim ama ihanete uğradım" ifadelerini kullandı.

120 bin euro ceza!

1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun ücretine zam isteğine olumlu yanıt vermeyen ve o günden bu yana davranışlarındaki olumsuzlukların arttığına dikkat çeken yönetim, PAOK'ta oynayan Garry Rodrigues'ten gelen olumlu haber sonrası operasyonu gerçekleştirdi. Tuzlaspor maçında gördüğü kartla 250 bin euro ceza alan Yasin'e verilen para cezası 120 bin euroya indirilmişti. Ancak Yasin bunu da kabul etmemişti.

Af gelebilir

MLS Ligi'nden teklifler alan Yasin Öztekin menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe savunma vermek istediğini bildirdi. Yasin'in Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartla ilgili vereceği savunmaya göre yönetimin cezayı yeniden ele alabileceği hatta ikinci bir affın dahi gündeme gelebileceği iffade edildi. Umre'ye giden Yasin'in yarın savunmasını vereceği öğrenildi.