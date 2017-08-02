Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den Lucescu kararı sonrası zehir zemberek sözler: Türk futbolu bitmiştir

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Dilmen, "Bu, Türk futbolunun bitişidir. 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulunamıyorsa bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini." dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:53
Rıdvan Dilmen'den Lucescu kararı sonrası zehir zemberek sözler: Türk futbolu bitmiştir

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Dilmen şunları söyledi:

'TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN TEKNİK ADAMLAR KENDİNİ KÖPRÜDEN ATSIN'

"Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır. Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."

'TÜRK FUTBOLUNUN BİTİŞİDİR'

"Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar."

'TFF MİLLETİN AKLIYLA OYNUYOR' 

"Benim için Dünya Kupası'na gitmemek önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. 14-15 gündür de milletin aklıyla oynadıkları için ayrıca tebrik ediyorum."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:53
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Mircea Lucescu
  • AliAli13 dk önce
    Hayalimdeki Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dır. Ve onun gibi nice hoca var. Kusura bakılmasın bunlar başarısız da degiller. Yanlış olan Demirören'in o koltuğa sabitlenmesi.
  • EKOLLEKOLL16 dk önce
    Rıdvan hocam Türk futbol adamları değil tüpcü atsın köprüden kendini.
  • Ruhi Ruhi 19 dk önce
    Ya arkadas senol günes olmaz aykut olmaz avci olmaz yanal olamaz ama olanlar da var sergen üzülmez ertugrul yilmaz vural riza mehmet özdilek alsana birini
  • KanuniKanuni23 dk önce
    Milli ve yerli olmak lucescuyu milli takıma teknik direktör yapmak ise ben ne yerliyim nede milliyim. Eski günlerdeki şerefli mağlubiyetleri , galip sayılır bu yolda mağlup laflarını arar hale gelicez herhalde. Yahu rıdvan, bir lafınla köprünün adını değiştirdin. Git Reise, otur milli takımın başına , bizimde yüzümüz Gülsün yahu!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
  1. Beşiktaş dünya yıldızını kadrosunu kattı
  2. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları..
  3. 158 işgalci Yahudi daha Mescid-i..
  4. Korkutan açıklama yapıldı: Bu yüzyılın..
  5. Büyük birleşme için aşiretlerle..
  6. Borsa günü yükselişle tamamladı
  7. Savaşan bir Sufi lider: Şeyh Ömer Tall
  8. Özel bölge açıyorlar... O bölgede..
  9. Katar 7 savaş gemisi alıyor
  10. Terör örgütü PKK o plakalı araçları..
  11. Yeni hedeflerini açıkladılar:..
  12. Rıdvan Dilmen'den zehir zemberek..
  13. Su ne zaman içilir ne zaman içilmez
  14. PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı
  15. Karamollaoğlu'ndan sert tepki:..
  16. ABD'den Kuzey Kore çarkı: Pazarlık..
  17. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Çok..
  18. İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin..
  19. Erzurum'da otomobil çarpan yavru boz..
  20. Danimarka’da Türk Belediye Başkan..
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
PKK'dan sızma girişimi!
PKK'dan sızma girişimi!