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Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Eğer konuşursam...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için de 'Ben konuşursam gündem değişir' dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:04
Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Eğer konuşursam...

Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray, Osmanlıspor’u evinde 2-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de oldukça iddialı sözler sarfetti.

İNŞALLAH TEMİZ BİR MAÇ OLUR

Aykut Kocaman savunmada kimi oynatır bilemem. Janssen de sıkıntılı. Şener yok, Isla stoper oynayamaz. Üretmeye çalışsa, aslında Fenerbahçe'yi toparlayan kişiler bizim eleştirdiğimiz ikili. Ozan da yok. Ya oraya Alper'i çekecek, ya da farklılıklar yapacak. Rıza Çalımbay, sakin kalmamız lazım diyor. Bu önemli bir açıklama. Bu stattaki ilk maç. İnşallah temiz bir maç olur. Futbolu konuşuruz. 25.hafta, burada Fenerbahçe'yi konuşabilmemiz için puan farkına bakacağız. Galatasaray'ın lider olacağını düşündüğüm için…

ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM

Fenerbahçe kongresini ben izleyemedim. Bir arkadaşımla konuştum, sakin geçti dedi. Hiç sakin geçmemiş. Bir izleyeyim istedim, bayağı sert geçmiş. Bireyselleşmiş. Demokratik bir ülkedeyiz. Belden aşağı birbirlerini vurmamaları lazım. Daha dakika 1 gol 1 oldu. Aziz Bey bu süreci başlattı. Yargıtay kararından sonra Ali Koç'a bırakmak isterim dedi. Ali Bey de yargıtay kararının uzun sürebileceğini söyledi. Hayırlısı kimse o olsun. Aziz Yıldırım'ın da büyük hizmetleri vardır. Ben konuşursam Trabzonspor – Fenerbahçe maçının gündemi değişir. Zarar vermek istemiyorum, o yüzden fazla görüş belirtmek istemiyorum.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:04
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor
  • Mustafa Mustafa 34 dk önce
    Yau bu maç yorumları boş iş, koca koca adamlar torunu yaşındaki adamları saatlerce konuşuyor hep se salar var boş iş.
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