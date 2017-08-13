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Rıdvan Dilmen'den olay iddia: Fenerbahçe bu takımla şampiyon olamaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bu takımla şampiyon olamayacağını savundu.

13 Ağustos 2017 Pazar 09:43
Rıdvan Dilmen'den olay iddia: Fenerbahçe bu takımla şampiyon olamaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin bu takımla şampiyon olamayacağını iddia etti. 

Rıdvan Dilmen'in Göztepe - Fenerbahçe değerlendirmeleri:

"Fenerbahçe açısından konuşulacak çok şey var. Maçı özetlersek, beraberlik ağırlıklı oynandı. İki tarafta galibiyeti kaçırmadı. Volkan, Göztepe'yi maça ortak etti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başarısızdı. Fenerbahçe zaman zaman maceraya girmesi lazım. Sürekli arka taraf belli. Volkan, savunma ve önlerinde Josef, Mehmet Topal. Beşiktaş deplasmanda 4 atıp dönüyor. Çünkü Beşiktaş'ta savunmadan topu Oğuzhan alıyor. Fenerbahçe'de ise Mehmet Topal alıyor. Fenerbahçe bu takımla şampiyon olamaz. "

'Valbuena'ya çok yük biniyor'

Fenerbahçe'de sorun çözücü Valbuena olarak görünüyor. Ancak Fenerbahçe gibi takımlarda 4-5 tane sorun çözücü olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosu sürekli zayıflıyor. 

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:

'İki takımında yedeklerinde 8 Türk var. Bu düşündürücü bir olay. İlk yarıya bakıcak olursak, çok sıcak bir hava. Fenerbahçe bu sezona iyi başlamak istiyordu. Şablon olarak geçen seneden farklı değil. Fenerbahçe kenardan gelirse pozisyon üreticek gibi duruyor. Göztepe savunma yapmaya çalışıyor ama kontra atak takımı görüntüsü vermedi. Fenerbahçe sakin pas yapmıyor. İyi kaleci kötü gol falan yemez. Volkan poz verirken gol yedi. Ciddi bir kaleci hatası var golde. Volkan antrenörlerin ve hocaların çok güvendiği bir kaleci. İkinci yarı kenardan gelecek oyuncuların etkileyeceği bir oyun olur. Fenerbahçe'nin Van Persie güvenerek sezona başlamadı hiç doğru değil. "

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 09:43
  1. Fenerbahçe başkanlığı
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Göztepe
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