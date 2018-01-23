Rıdvan Dilmen'den flaş Cüneyt Çakır açıklaması

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Bambaşka iki yarıya sahne olan maçı Fatih Terim'in öğrencileri 3-1 kazandı. Cim Bom'a galibiyeti getiren golleri Eren Derdiyok (2) ve Rodrigues kaydetti. Dış sahadaki son 4 maçlık mağlubiyet serisine noktayı koyan Aslan, Terim komutasında ligdeki üst üste ikinci maçını da galip tamamladı.

Mücadelenin ardından NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında maçın değerlendirmesini yapan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:

"Gölge etme başka ihsan istemem. Cüneyt Çakır, karışma şu maça, ne güzel oynuyor adamlar. Galatasaray'ın ilk golü gördüğümüz kadarıyla ofsayt. Denayer'in yaptığı net faul ama kırmızı kart değil."

"Müthiş top oynuyor Galatasaray. Pres yapıyorlar. Yasin ile, Selçuk ile, Rodrigues ile başlıyorlar, bir tempo yakalatmaya çalışıyor takımına. Sanki rakibi Kayserispor değil."

"2-0 tehlikeli skordur. Galatasaray'ın 3. golü atma potansiyeli var. İlk 25 dakikadaki Galatasaray çok beğendim. Kayserispor oynayamadı değil, oynatılmadı Galatasaray tarafından."

'Belhanda'dan vazgeçmez'

"Hoca, 1. forvet arkası oyuncusu olarak Feghouli'yi görüyor. Belhanda'dan vazgeçmez. Galatasaray'ın ilk 25 dakikaları, özellikle kendi sahasında gollü başlar."

'Selçuk'a yakıştıramadım'

"Selçuk İnan ve birkaç oyuncunun giden teknik direktör ile ilgili söylediklerini beğenmedim. Hiç sevmem teknik direktörün arkasından konuşan oyuncuları. Selçuk'a yakıştıramadım, tecrübeli oyuncu."

"Futbolda çok havaya girmeyeceksiniz. Galatasaray gibi büyük bir takım gelir, bir pres koyduğu zaman yetenekler de ortaya çıkar."

Dilmen'in 2. yarı yorumları:

"Hakemler 2. yarıda %51-55 arasında Kayserispor'a izin verdi. İlk yarıda tamamen Galatasaray, 2. yarıda Kayseri. Cüneyt Çakır'ı çok severim ama iyi yönettiği 3 maç bulamam."

"Cüneyt Çakır Avrupa'da maç yönetiyor, burada idare ediyor. MHK büyük takımların maçlarına vermemeli."

"Fatih Terim, Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü ama bir tarafta da olağanüstü bir medya desteği ve hakemler üzerine etkisi var."

'Tuhaf...'

"Fenerbahçe 20 yıldır başkan değiştirmiyor, Galatasaray sürekli başkan değiştiriyor ve şampiyonluğu da daha fazla. Tuhaf yani."