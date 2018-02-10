Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama: Münih'te bu kadroyla oynayamazsın!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, son sıradaki Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısını değerlendirdi.



İşte Dilmen'in açıklamaları:



"Tam Beşiktaşlıların hayal ettiği bir 11. Bu 11'e Vida eklenebilir. Şenol hoca, Oğuzhan demoralize durumdayken, yine devam etti. 2. yarıda sarı kartı olduğu için Tolgay'ı alabilir belki."



"Karabükspor zaten kulüp olarak düşmüşler. Önümüzdeki sezonun kadrosunu hazırlıyorlar. Dk:1, dk: 46 Beşiktaş oynadı bugün çok rahat. %1000 favori oynadığı maçta öyle de oynadı Beşiktaş. Ağır sıklet ve hafif sıklet maçı gibi oluyor."



"2-0'lar tehlikeli skorlardır ama bu maç için geçerli değil. 6'ya, 7'ye doğru gider gibi görünüyor."



"Münih'te bu kadroyla oynayamazsın, çılgınlık olur bu kadro."



"Beşiktaş'ta 15'in altında atan santraforu dövüyorlar. Negredo şu maçta bir hat-trick yapıp kafa olarak toparlayabilir."



"Quaresma tipik, Vodafone'un uçan oyuncusu. Babel de uçuyor. Çok yetenekli, final paslarını da olumlu kullanıyor."