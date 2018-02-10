Rıdvan Dilmen'den Fikret Orman'a :Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı ve gündemi değerlendirdi.



Dilmen'den Fikret Orman'a...



"Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin. Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası'na. Belki de espiri yapmıştı ama şimdi ertelemek istiyor rotasyon yapmamak için."