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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması

Rıdvan Dilmen ve Mustafa Denizli Trtspor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında flaş açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:45
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması

Kayserisporlu Kana Bıyık ile Fenerbahçeli Vincent Janssen'in pozisyonunu Rıdvan Dilmen, kırmızı kart ve penaltı olarak yorumladı.

Dilmen, ''Fenerbahçe'nin temel sorunu büyük takımlara karşı üstünlük sağlıyor ama küme düşecek takımlara yeniliyor, şampiyonluk yarışından kopuyor, kadro her geçen gün kan kaybediyor. Fenerbahçe bir şekilde bu yarışın içinde olur. Ama Fenerbahçe'nin sorunu bugün değil. Peki camia sabırlı mı? Değil. Herkesin serzenişi var bu konuda'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Ozan Tufan'ın pozisyonuyla ilgili ''VAR bu pozisyonları incelerse, bir futbol maçı 3-3,5 saat sürer'' dedi.

Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim yaşadığı süre içerisinde Galatasaray'ın her mağlubiyetinden sonra konuşulacaktır. Galatasaray ligi en kötü ikinci bitirir. Birinci bitirme ihtimali de var ama en kötü ikinci bitirir'' yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:45
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Mustafa Denizli
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