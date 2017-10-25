Rıdvan Dilmen'den bomba iddia: Şenol Güneş Galatasaray'ı çalıştırabilir

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Takımların tamamına yakını yeni oyuncular aldılar ve yeni takım kurdular. Savunma anlamında gerideydiler ve analiz edemiyordular. Şimdi yavaş yavaş tanımaya başladılar. Bu yüzden lig sertleşmeye başladı.

"Beşiktaş 8 puan farka rağmen şampiyonluğun ciddi adayıdır. Fakat 2 kulvarda yarışırken biraz konsantrasyonu dağıldı. Beşiktaş sezon başı kime sorsanız ligin en çok gol atan takımı dersiniz. Fenerbahçe 17 gol atmış Beşiktaş 14 gol atmış. Cenk Tosun fiziksek ve teknik açıdan Şampiyonlar Ligi ve lig açısından fazla fark yok. Cenk'e ligde kötü diyemeyiz."

"Şenol Güneş'in bildiğim kadarıyla bir yıl daha kontratı var. Beşiktaş'a hiç yaşamadığı başarıları yaşattırıyor. Şenol hocanın Türkiye'deki tüm teknik adamlardan fazla kredisi vardır. Ne yapalım şimdi, Şenol hoca gitsin mi diyelim?"

"Şenol Güneş, Gordon Milne'nin önüne geçmiştir. Şenol Güneş Beşiktaş tarine geçmiştir. Şenol hoca ilerde boşta kalsa Galatasaray ile de çalışabilir. Ama Fenerbahçe'de olmaz diye düşünüyorum. Talisca'nın hedefi Beşiktaş değil daha büyük. Şampiyonlar ligi koşu mesafelerine bakın daha fazladır, bir de ligde oynadığı maçlara bakın, Gençlerbirliği maçına bakın."

"Caner'e medyada sallıyorlar. Görüntüden ceza veriliyorsa Caner'e de verilmeli ama daha önce verilmediyse Caner'e de verilmemeli. 36 ve 41. maddeden daha önce ceza alan oldu mu? Oldu Şenol Güneş 1 maç ceza aldı. 2-3 maç ceza veremezler. Caner'de 1 maç ceza almalı. Aslında Caner'e hiç vermemeleri lazım. Caner'i ne orta hakem attı ne gözlemci gördü, ne yan hakem gördü. Cüneyt Çakır maçı kötü yönetti.

"Hakem maçı 3 dakika uzattı diye bile vermem ben. 0-0 bitti diye 3 dakika uzatma verdi. Fenerbahçe veya Galatasaray 1-0 önde olsa 5-6 dakika uzatırdı maçı. Kapalı kapılar ardında böyle kural mı var. Dünyanın her yerinde Hasan Ali'nin pozisyonu penaltıdır. Aman kalsın Rozetti İtalya'da. Kim bu adam ne iş yapar? Pozisyon net penaltıdır.

Her hangi bir izleyici Fenerbahçeli, Galatasaraylısı bile penaltı der şuna. Cüneyt Çakır'a nasıl 8.4 veriyorlar? Kimseyi aptal yerine koymasınlar. Cüneyt Çakır bir değerdir ama bu maçı kötü yönetti. Denayer'in pozisyonunu tartışmam bile direkt kırmızıdır. Adam oraya uçarak geliyor.

Cüneyt Çakır ilk yarı yüzde yüz Fenerbahçe'nin aleyhine yönetti, ikinci yarı düzeltmek için Galatasaray aleyhine yönetti. Maçın hakem analizi budur."