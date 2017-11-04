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Rıdvan Dilmen'den Arda Turan açıklaması

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın transferi halinde Galatasaray'a katkı sağlayacağını söyledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 01:50
Rıdvan Dilmen'den Arda Turan açıklaması

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

*Galatasaray’ın en sağlam ismi Fernando. 4’lü, 3’lü her türlü savunmayı o öndeyken oynayabilirsiniz.  

*Sınırda olan Maicon ve Fernando'yu çıkartması çok doğru Tudor'un. Serdar'ı da çıkaracaktı ama Tolga sakatlandı.

*Kafa atan Rodallega 3 maç alıp, Feghouli de itip 3 maç ceza alıyorsa, mantıklı değil.

*Çok sağ bek denendi. Ama Mariano “cuk” diye oturdu. Şimdi sırada “cuk” diye oturacak bir de sol bek gerek.

*Quaresma, Valbuena, Feghouli bu oyunculara çok saygım var ama geldiğinden bu yana Türkiye liginin bir numarası Ryan Babel.

*Arda Turan, Galatasaray'ın sol kanadında çok iş yapar. Transfer edilmesi halinde katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 01:50
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Arda Turan
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