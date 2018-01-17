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Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Instagram hesabını kapattığını duyurdu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Sosyal medyadan duyuru yapan Rıdvan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmenç" açıklamasını yaptı.

Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
  1. Rıdvan Dilmen
  2. İnstagram
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