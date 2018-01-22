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Rıdvan Dilmen: Vida, Tosic'i çok zor keser!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 00:35
Rıdvan Dilmen: Vida, Tosic'i çok zor keser!

Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde:

İlk yarı:

Babel'in pozisyonunda sağ elle itiyor gibi ama daha detaylı izlemek lazım. Talisca bu sezon ligdeki en iştahlı maçını oynuyor olabilir. İki tane savunma yapamayan takım karşı karşıya geliyor. Antalyaspor birkaç kere 4'e 2 pozisyon buldu. Beşiktaş bu kadar alan veren bir takım değildi.

Beşiktaş hücumda etkili görünüyor. Bolca korner attılar, birçok pozisyon buldular. Ama takım savunmasında sıkıntı görünüyor. Medel ile Vida arasında uyumsuzluk var. Bu normal. Bu maç bence 1-1 bitmez. 3'e, 4'e doğru gidebilir. Talisca elinin üzerine kötü düştü. Orada ciddi bir ezilme olabilir.

Oğuzhan etkili oynuyor. Arzulu başladı ve oyuna hükmetmeye çalışıyor. Gidişat, ikinci yarıda Beşiktaş'ın kazanacağını gösteriyor ve kazanmak zorunda. Ancak oynadığı oyunda, top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmedim.

İkinci yarı:

Quaresma'nın deplasmandaki istatistiği ona yakışmayacak bir durummuş. Şampiyon bir takımın as oyuncusu sonuçta. Enteresan.

Maçta zemin kötü, iki takımın taktik disiplini kötü, hakem göstermesi gereken kartları göstermedi. Berbat bir maç yönetti. Maçta kalite farkı ortaya çıktı. Hakemin kafasında 50 tane şey var. Gözünün önünde oyuncu çekiyor, kart göstermiyor. Niye göstermiyorsun?

İki takım orta sahayı geçerek, kabiliyetli oyuncularıyla pozisyon yakalamaya çalıştı. Beşiktaş, kazanması gereken bir maçı kazandı. İddiasını da sürdürdü.

Antalyaspor bir depresyon içinde. Giren çıkan oyunculara baktığınız da görüyorsunuz. Geri dönecek oyuncularla toparlamaları gerekiyor.

Beşiktaş'ın çok geniş bir kadrosu var. Kenarda Lens var. Takıma dönecek Pepe var, Tosic var. Bana göre mesela Vida, Tosic'i çok zor keser. Tosic 11 oynar.

Kaynak: NTV Spor

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 00:35
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