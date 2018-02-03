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Rıdvan Dilmen: Taraftarların Allahu Ekber demesi beni çok rahatsız ediyor!

Eski sporcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen Bursaspor Beşiktaş maçın ardından değerlendirmede bulundu. Dilmen Bursa tribünlerinden yükselen "Allahu ekber" seslerinin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:25
Rıdvan Dilmen: Taraftarların Allahu Ekber demesi beni çok rahatsız ediyor!

Dün akşam NTV Spor ekranlarında yayınlanan programdan konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspor Beşiktaş karşılaşması sonrası "Allahu ekber" diye bağıran Bursaspor taraftarını eleştirdi.

ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM

Dilmen, "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde "Allahu ekber" sesleri. Ne oluyor arkadaşlar, kurban mı kesiyorsunuz? Avrupa maçlarında penaltılara kalıyoruz hemen "Ya Allah Bismillah" diyorlar. Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Orası futbol sahası. Yapmayın lütfen. Hiç anlam veremiyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen Kimdir? Rıdvan Dilmen Nereli? Kaç Yaşında?

Eski şeytan lakaplı Milli futbolcumuz Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 doğumludur.

Babası Mehmet Lütfü Bey, annesi ise Makbule Hanım’dır. Spor hayatına atletizm ile başlayan Rıdvan Dilmen küçük yaşlarında futbola eğilimi olması nedeniyle 13-14 yaşlarında, mahalle maçları esnasında keşfedilmiş ve Nazilli Sümer’sporda futbol yaşantısına başlamıştır. Ardından Muğla Spor’un yolunu tutan Rıdvan Dilmen 19 yaşındada Bolu Spor’a transfer olmuştur. Yeteneği ve hızı ile dikkat çekmeye devam eden efsane futbolcu Rıdvan Dilmen kısa süre içerisinde Sarıyer ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Rıdvan Dilmen aslen Aydın Nazilli’lidir.


(Haber7)
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:25
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YORUM YAZ

  • imfaimfa57 dk önce
    Yazılanlar doğruysa.Tabi sadece kurban keserken allahu ekber dediği için ömründe başka allahın adını heralde ağzına almadığı için anormal bişeymiş gibi geliyor arkadaşa. Ben her zaman diyorum arkadaş işini yap işin dışında bişeye yorum yapma rıdvanda spor yorumcusu senin işin sahadakilere yorum işini yap geç.
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