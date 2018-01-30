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Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Kimse ona 'lan' diyemez

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman için yapılan eleştiriler tepki göstererek, “Kimse ona lan diyemez” dedi.

30 Ocak 2018 Salı 13:21
Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Kimse ona 'lan' diyemez

Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman'a sahip çıkması gerektiğini ifade eden spor yorumcusu Rıdvan Dilmen"Fenerbahçelilere sesleniyor ve rica ediyorum; sakın dolduruşa gelmeyin... Formasına, kulübüne aşık, pırıl pırıl bir adam, yeni futbol dünyasına uyum sağlamak isteyen birkaç isimden birine sahipsiniz. Medyadaki yorumları üzülerek izliyorum. Bence sizler de üzülün Fenerbahçeliler… Çok sevdikleri için mi Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü eleştiriyorlar, daha doğrusu hakaret ediyorlar. İtibarsızlaştırma, belden aşağı vurmalar" dedi.

Aykut Kocaman'ı eleştirenlerin asıl dertlerinin 2011'den kalma söylenemeyenler olduğunu dile getiren Dilmen, "Aslında gerçeği 2011'den kalma fakat konjonktür gereği söyleyemedikleri nedeniyle Kocaman'ı bu şekilde vuruyorlar. İnanın Fenerbahçe kaybedince, sadece sizler üzüleceksiniz. Sabredin, sahip çıkın... -ki kulübüne camiasına dünyada örneği olmayan şekilde antrenmanlısınız malum süreçten dolayı. Duygusal değil, tecrübem ve bilgimle yolun doğru yol olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörüne "lan" denemeyeceğini ifade eden Dilmen,"Aykut Kocaman siz Fenerbahçelilerin hocası, hakaret dolu itibarsızlaştırma karşısında durmak size yakışır. Tercih sizin! Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün ismi ne olursa olsun en hafif şekilde 'lan' denebiliyorsa, o koltukta oturana sahip çıkmak size düşer. Çünkü o koltuk onların gördüğü gibi lanlık değil, şerefli koltuktur, oraya da şerefli kişiler oturur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:21
  1. Aykut Kocaman
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
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