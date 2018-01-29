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Rıdvan Dilmen: Pereira'ya kırmızı çıkmalıydı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 00:46
Rıdvan Dilmen: Pereira'ya kırmızı çıkmalıydı

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Trabzonspor adına hayal kırıklığı yaşadım, Fenerbahçe'yi çok beğendim. Trabzon gibi bir deplasmanda tek kale maç yaptılar."

"Fenerbahçe maçı kaybedebilir, o ayrı konu ama şu an oyunu kazanmış durumdalar. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu oldukça pozitif görüyorum. Volkan'a hemen hemen top gelmedi."

"Hakem de maçı iyi yönetmeye çalışıyor ancak bence hata yaptı. Pereira'ya net kırmızı kart çıkarmalıydı."

Dilmen'in maç sonu yorumları ise şöyleydi:

"İki takımın da eksikleri vardı. Kadro derinliği Trabzonspor'un daha iyiydi. Yedek kulübesinde daha etkili isimler vardı. Ancak Fenerbahçe'nin çok önemli eksikleri vardı. 8 tane ilk 11'de oynatabileceği oyuncudan yoksun oynadı Fenerbahçe."

"Futbol oyununu başka bir oyun görüyor Aykut Hoca. 21. yüzyılda futbolun değiştiğini düşünüyor ve 'Ben böyleyim' diyor."

"Ben futbolcuyu gölgesinden tanırım deyip şımarıklık yapmak istemiyorum ama Eljif Elmas olacak bir oyuncuya benziyor."

Kaynak: NTV Spor

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 00:46
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
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