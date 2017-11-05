Rıdvan Dilmen o sözler sonrası özür diledi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelenin ardından yaptığı, "Dursun Özbek'i tebrik ediyorum, çok iyi transferler yaptılar. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" sözleri ortalığı karıştırdı.

Dilmen, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların tepki göstermesi üzerine NTV Spor canlı yayınına kadar tekrar bağlandı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.



ÖZÜR DİLEDİ

Dilmen, Galatasaray'a karşı bir saygısızlık yapmayacağını kaydederken; "Galatasaray kulübüne, asla ama asla, bir saygısızlığım olmaz, olamaz da. Yanlış anladılarsa da, kusura bakmasınlar. Sevgili Galatasaraylılar da, onlara bir saygısızlık yapmayacağımızı bilir" ifadelerini kullandı.