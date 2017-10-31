Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın maçları seni ilgilendirmiyor

Rıdvan Dilmen maçın ardından şunları söyledi:

"LİGİN SON MAÇI OLSA..."

Ligin son maçı olsa bugün, Fenerbahçe golü yemese Avrupa kupalarına gidecekti. Bugün 8. sırada. İçerde gol yemediği maç yok. Ligde 18 takım var. Kendi sahasında en çok gol yiyen takım. Bu kadar çok gol yenir mi ya? Bir de hücum eden takım değilsin öyle fazla."

"FIKRA GİBİ MAÇ..."

"Fıkra gibi maç. 40 dakika hiçbir şey yokken bir anda goller geliyor. Fenerbahçe çok güzel gol yiyor. Çok gol yiyor ve güzel gol yiyor. 1-0'dan 3-1'e geliyorsun. 5'e 2 yakalıyorsun ve kaleye yerine yana oynuyorsun.

"HASAN ALİ GİDİP ARKASI DÖNÜK ADAMI ÇEKİYOR"

Hasan Ali arkası dönük oyuncuyu formasından çekiyor. Oyun bitmiş, adamın arkası dönük, saniyeler kalmış. Solak oyuncu bir de. Kapat yani sadece. O da gidiyor, gol oluyor. Bu arada tabi Ozan'ın pozisyonu vermedi ama kırmızı kart penaltısı var. Janssen'in pozisyonu kasti ve kırmızı kart. O zaman da Göksel beye katılmamak elde değil diyorsun. Sonuç itibariyle Fenerbahçe fırsat haftasında fıkra gibi maçta kazanamadı."

"GALATASARAY'IN MAÇLARI SENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Fenerbahçe'nin stoperleri saatli bomba gibi. Kimisi gider Umut Bulut'a pas atar, kimisi derbi maçında atılır. Aykut Kocaman için de bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın sert maçlarının skoru seni ilgilendirmiyor. Sen kendi maçlarına bakacaksın.Futbol olarak Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir; Fenerbahçe'ye göre iyi oynuyor. Fenerbahçe, küme düşme mücadelesi veren takımlara da yenilmiştir. Bu oyun yapısının değişmesi lazım.