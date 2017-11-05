Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle;



Fenerbahçe'nin 3 maçta, kayıp 6 puanı var. Galatasaray maçını kazanması gerekiyordu, berabere kaldılar, meşale yaktılar. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'lular, bana anlat anlat heyecanlı oluyor diyordur. Fenerbahçeliler şunu görüyor, 'Bizim takım bu maçı nasıl bitirecek arkadaş?' diyorlar. Fenerbahçe şöyle bir açıklama yapmaz, ne o cehenmen donana kadar falan. Fenerbahçe bunlarla uğraşır mı? Fenerbahçeliler 'Bizim takım bu maçı nasıl bitirecek arkadaş?' diyorlar. Janssen çok yıpratıcı santafor! Ya golcü gelsin. Lucescu İsmail diyor, Aykut Kocaman Hasan Ali diyor. Lucescu da teknik adam, Aykut hoca da. Birinden biri yanlış görüyor. Sistemleri de aynı. Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti. E ne olacak cehennem, mehennem? Sen önce kendi maçını kazanacaksın, ondan sonra rakiplerle uğraşacaksın. Liderin 9 puan gerisindesin ya. Herkes sınıfta kalmıştır. Şapkalarını önüne koyacaklar, bu işi bitirecekler. Olmadı maalesef. Çok zor bir şey arkadaşının teknik direktörü olduğu bir kulübü eleştirmek. Fenerbahçe'de Van Persie diye bir oyuncu var. Taraftar olsam kulübe yazı yazarım. Aman bu oyuncu Fenerbahçe'nin tesislerine bile gelmesin. Gelecek çekirdek yiyecek. Gönderin gitsin, nereye Çin'e mi gidecek? Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz. Bu adamlara Fenerbahçe Kulübü'nü kullandırmayın