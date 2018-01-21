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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 09:53
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"Kongreler olur, goller atılır ama Allah yardımcısı olsun askerlerimizin. Önce vatan, gerisi teferruat. Devre arasında denizin bittiğini gördük. Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a söylediği söz şu: 'Bana oyuncu alma, yeterki oyuncuların taksitlerini geciktirme. Fenerbahçe'nin 11'inde oynayan en az 3-4 oyuncu Anadolu takımında oynasa, neden verdiler demezdik. Fernandao, İsmail, Aatif ve hatta Mehmet Topal. Skrtel'i de oynatmıyordu. 2. yarının ilk 8 haftasının sonunda, Galatasaray'ın zirvede olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu sırada rakiplerine 7-8 puan fark atmazsa, sonrasında zorlu süreç başlayacaktır onlar için de. Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 09:53
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