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Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın transferini resmen açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 02:23
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ilk yarısını değerlendiren ünlü oyumncu Rıdvan Dilmen çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Kongreler olur, goller atılır ama Allah yardımcısı olsun askerlerimizin. Önce vatan, gerisi teferruat."

"Devre arasında denizin bittiğini gördük. Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a söylediği söz şu: 'Bana oyuncu alma, yeter ki oyuncuların taksitlerini geciktirme."

"Fenerbahçe'nin 11'inde oynayan en az 3-4 oyuncu Anadolu takımında oynasa, neden verdiler demezdik. Fernandao, İsmail, Aatif ve hatta Mehmet Topal. Skrtel'i de oynatmıyordu."

"2. yarının ilk 8 haftasının sonunda, Galatasaray'ın zirvede olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu sırada rakiplerine 7-8 puan fark atmazsa, sonrasında zorlu süreç başlayacaktır onlar için de."

"Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum."

Kaynak: NTV Spor

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 02:23
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Eto'o
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