Rıdvan Dilmen: Beraberlik için anlaşmışlar

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den Roman Neustadter ve Ozan'ın sarı kart görmesi lazım. Denayer'in direkt kırmızı kart görmesi lazım. Bana göre Serdar Aziz'in pozisyonunda top ele çarpıyor. Futbol oynayan birisi olarak söyleyebilirim ki, penaltı değil."

"Janssen'in pozisyonu net gol. Muslera da üstelik orada pozisyona devam etti. Sen topa gitmek istiyorsun ama ben daha önce dürtüyorum. Tudor ortamı germiş, Galatasaray 8 puan geride gibi. Tudor gölgesiyle kavga ediyor."

''Öyle bir oyun oynandı ki sanki Aykut hocayla Tudor beraberlik için anlaşmış. Tudor ben zaten 8 puanı koymuşum araya dedi. Aykut Kocaman da 'burada kaybetmeyeyim Galatasaray zaten sahamıza gelecek' dedi.''

"Cüneyt Çakır'ı çok yıprattılar. Hem maç önü hem maç içinde. Mümkün oldukça farklı maçlara verilmesi lazım artık, Avrupa'daki maçlara dinamik çıkması için."