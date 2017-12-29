Rıdvan Dilmen Arda'nın gideceği takımı açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ile yaptığı görüşmen,n detaylarını paylaştı. Arda'nın Türkiye'ye transfer olmasının zor olduğunu ifade eden Dilmen, "Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoşsohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz." dedi.