Rıdvan Dilmen: Ahlaksızlık yapmadıysa ne yaptı?

İşte Dilmen'in Yasin Öztekin sözleri:



"Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum. Geçen hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Yasin'in yaptığı nedir? Ahlaksızlık yapmamıştır. Takımın en çok gol atan 1. oyuncusudur. Ahlaksızlık yapmadıysa ne yaptı?



'DOĞRU BULMUYORUM'



Bir takım gerekçeler sunarak oyuncuyu taraftarın önüne atmamak lazım. Geçen gün hat-trick yapan Yasin Öztekin ahlaksızlık yapmadıysa, kadro dışı kalmasında tuhaflığı kulüpte ararım. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın kadro boşaltmasını doğru bulmuyorum."