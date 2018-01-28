Rıdvan Dilmen: 6-2, 5-2 bitmeliydi

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Maçın ilk yarısında en iyi isim Denayer. Atletik oyuncularla mücadele etti. Kritik müdahaleleri oldu. Fatih Terim'in formayı adaletli bir şekilde dağıttığını gördük."

"Galatasaray için daha kolay bir maç olacağını düşünüyordum. Çok tehdit aldılar ilk yarıda. Osmanlı 2. golü yerse tamamen havluyu atar."

Dilmen, maç sonunda ise şöyle konuştu:

"Maçın normal skoru 6-2, 5-2... Maçın sonlarında yalnız Serdar'ın geldiği bir pozisyon var, o kaçtı sonra Galatasaray 2. golü attı."

"Galatasaray temiz oynadı, çok iyi oynadı. Eren de etkiliydi, Gomis de öyle. Omurgaya baktığınızda Mariano yardımcı oldu, Latovlevici yardımcı oldu. Selçuk iyiydi, muhtemelen sakatlandı. 25. hafta geldiğinde Galatasaray 2. sıradaki rakibine 4-5 puan fark atmazsa, işi zor diye düşünüyorum."