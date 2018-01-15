Ricardo Quaresma'ya rekor teklif tam 68 milyon TL

Çin ekiplerinin Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katmak için Siyah-beyazlı kulübün kapısını müthiş bir teklif ile çaldığı ifade edildi. Birçok kulübün yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için girişimleri sürüyor. Çin kulüplerinin menajerler vasıtasıyla Siyah-beyazlı kulübe 15 milyon Euro’luk teklif yaptıkları öğrenildi. Yine aynı menajerlerin Portekizli futbolcuya da 7 milyon Euro teklif ettikleri kaydedildi.

Bundan önceki teklifleri reddeden Beşiktaş yönetiminin son gelen teklif sonrasında bu teklifi yıldız oyuncuya ilettiği kaydedildi. Ancak Portekiz milli takımı için Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazır olmak için yıldız futbolcunun Çin’e gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman TSYD’nin Antalya’da gerçekleştirilen seminerinde Quaresma’ya transfer teklifi gelip gelmediği ile ilgili olarak şunları ifade etmişti: Bize gelen bir teklif yok. Basında okuyoruz. Beşiktaş’ın oyuncularına teklif gelmesinden doğal bir şey yok. Hatta teklif aldığımızda seviniyorum. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Bizim oyuncularımızın takip ediliyor olması, dünyada talep görüyor olması sevindirici. Quaresma gibi 35 yaşındaki bir oyuncuya teklif geliyorsa bu Beşiktaş’ın başarısıdır”





