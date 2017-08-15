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Ricardo Quaresma'dan Pepe'ye; 'Sen bir de...'

Quaresma, Vodafone Park'ta ilk golünü atan Pepe'yi gelecek maçlar için daha da heyecanlandırdı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:15
Ricardo Quaresma'dan Pepe'ye; 'Sen bir de...'

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan ve Antalyaspor ile oynanan ligin ilk maçında gol atarak siyahbeyazlı forma altında siftah yapan Pepe, soyunma odasında mutluluktan uçuyordu.

İlk yarının son dakikasında ağları havalandıran ve devre arasında soyunma odasına çok keyifli giden Portekizli yıldızın, Milli Takım'dan da takım arkadaşı olan Quaresma'ya dönüp, "İlk kez böyle seyircisiz bir maçta oynuyorum. İlginç oldu. Benim için iyi bir başlangıç. Golü taraftarla birlikte kutlamayı isterdim" dediği öğrenildi.

SENİ COŞKUYLA KARŞILAYACAKLAR

Arkadaşını kutlayan Quaresma'nın ise, "Maçın seyircisiz olması çok üzücü. Bu statta atmosfer muhteşemdir. Beşiktaş taraftarını burada görmen gerek, nefesin kesilir ve bir gol daha atmak istersin. İlk seyircili maçta seni çok coşkulu karşılayacaklardır. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksın" karşılığını verdiği kaydedildi.

PAS SAYISINDA ATİBA'YI GEÇTİ

Antalyaspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıkan, bir gol atan, bir kez direğe takılan Pepe, pas performansı ile Atiba'yı bile geride bıraktı. Portekizli yıldız, 90 dakikada 99 pas yapıp, 83 isabet sağlarken, iki alanda da zirvede yer aldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:15
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