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Ricardo Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:56
Ricardo Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli futbolcunun, detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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