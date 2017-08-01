Ricardo Quaresma sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaşlı futbolcu Quaresma, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.01 Ağustos 2017 Salı 15:56
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçen Portekizli futbolcunun, detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada, sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdiği kaydedildi.