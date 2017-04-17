Ricardo Quaresma Lyon maçında oynayabilecek

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'la kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş'a Ricardo Quaresma'dan iyi haber geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trabzonspor maçında sakatlanan ve geçen hafta Lyon'daki karşılaşmaya tedavisi yetişmeyen Portekizli yıldız, görev verilmesi halinde rövanş maçında oynayacağını ifade etti.

Quaresma Vodafone Arena'daki karşılaşmada mutlaka forma giymek istediğini belirterek şunları ifade etti:

"Bu sadece Beşiktaş için de değil, Türk futbolu için de önemli bir karşılaşma. Yani bir anlamda Türkiye'nin de maçı. Hocamdan görev bekliyorum, mutlaka oynamak istiyorum."

'Sezonun final maçı'

Deplasmanda 2-1 kaybettikleri ilk maçı izlediklerini belirten Quaresma, rakiplerinin geniş bir kadroya sahip olduğunu, yedekten gelen oyuncuların maçı değiştirecek yetenek ve kapasitede isimler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Lyon elenmeyecek takım değil ama sezonun final maçını oynayacağız. Beşiktaş büyük maçlarındaki takımı olduğunu göstereceğiz."

Portekizli yıldız bu sezon Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada forma giyerken 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Quaresma'nın dönecek olması takımda da büyük sevince neden oldu.