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Rezilliğin adı CHP!

Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir zamanda üstelik Şişli Belediyesi’nin binasında açılışta alkol tüketilmesi büyük tepki çekti.

13 Şubat 2018 Salı 09:27
Rezilliğin adı CHP!

Şişli Belediyesi ve Görsel Sanatlar Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ adlı sergi açıldı. Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir zamanda üstelik Şişli Belediyesi’nin binasında açılışta alkol tüketilmesi büyük tepki çekti.

Serginin açılışı Şişli Belediyesi Binası’nda gerçekleşti. Sergi açılışına Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, GÖRSAV Başkanı Levent Çizer, eser sahibi ressamlar ve sanatseverler katıldı. İnönü, “ ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisini GÖRSAV’la beraber düzenledik. Sergimiz çok hoş. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli sanatçıların bir kısmının eserleri burada sergileniyor. Buradaki ikinci sergimiz. Umarım Şişlili vatandaşlarımız bu serginin tadını alırlar” ifadelerini kullandı.

 

Ancak açılışta kameralara yansıyan bir görüntü büyük tepki çekti. Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir dönemde üstelik Şişli Belediyesi’nin binasında açılış töreninde alkol tüketilmesi büyük tepki çekti. Tüm Türkiye’nin harekatta görevli Mehmetçiklere dua ettiği bir dönemde, alkollü bir şekilde gerçekleşen açılış töreni yürekleri sızlattı. Başkan Hayri İnönü’nün ise bu duruma seyirci kalması da kameralara yansıdı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:27
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. CHP
  4. CHP rezilliği

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  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    başbakan şehitlerin olduğu gün kürsüde Afrinle ilgili kitlelere espiri ypıp gülüyordu.....
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