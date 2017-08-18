Rezil bir festival

Düşünemeyen, inançsız, şuursuz, alkolik bir nesil hedeleyen CHP, genç zihinleri uyuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda “festival” adı altında rezil organizasyonlar tertipleyen CHP’li belediyeler, genç dimağları uyuşturuyor. Bursa’da CHP’li Nilüfer belediyesinin 3 gün boyunca düzenlediği ve gece saatlerine kadar süren Müzik Festivali’nde alkol su gibi aktı. Festivale katılan CHP gençliği, alkolün verdiği etkiyle uygunsuz davranışlar sergileyerek bölge halkına üç günü zehir etti. Rezil festival, Bursa’nın bir diğer ilçesi olan İnegöl’deki şehit cenazesinde yüreklerin dağlandığı gün dahi tüm patırtısıyla devam ettirildi.

BUNUN ADI CURCUNA!

Osmanlı başkentlerinden Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Müzik Festivali, Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirildi. 10 Ağustos’ta başlayan festival, üç gün sürdü. Çalgı çengili eğlence aktiviteleri gece saatlerine kadar devam etti. Her gün saat 14:00’te start alan ve ormanda kurulan üç konser platformunda eş zamanlı olarak süren festival, gece 00:15’te noktalandı. Festival alanında 15 bin kişinin kızlı erkekli karışık şekilde kamp yapmasına olanak sağlandı. Nilüferliler’in parasıyla Nilüferliler’e ‘festival’ işkencesi yaşatan CHP’li belediyenin curcunasında 60 sanatçı ve gruba konser organisasyonunda sahne almaları için paralar akıtıldı.

SU GİBİ ALKOL TÜKETTİLER

Müslüman Anadolu’yu işgale gelmiş Batılı işgalcilerin eğlence organizasyonu görüntüsü veren festival, “Kafanı değiştir dünya değişsin” gibi tuhaf bir sloganla gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak gençlerin katılım sağladığı rezil festivalde alkol su gibi aktı.Görüntü itibariyle Yunan gençliğinden hiçbir farkı olmayan yozlaşmış hüviyetteki CHP gençliği, bu tür etkinliklerde yasak olmasına rağmen ellerindeki alkol şişeleriyle hiçbir müdahaleye uğramadan festival alanında bulundu.

SOKAK VE CADDELERDE İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER

Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleri, festival boyunca adeta çile çekti, ‘Yâ Sâbır’ dedi. Konser saatleri dışında festival alanının dışına çıkarak Ahmet Yesevi Mahallesi’nin sokaklarını istila eden alkollü gençler, büyük rahatsızlığa neden oldu. Yarı çıplak kıyagetleri, ellerindeki alkol şişeleriyle sokaklara dalan CHP’nin alkolik nesli, sarhoş şekilde sokak ortasında aile ve çocukların gözü önünde uygunsuz davranışlarda bulundu. Festival katılımcıları, tuvalet ihtiyaçlarını mahalle sakinlerinin apartman diplerinde gidererek iğrenç görüntüler oluşturdu. Gece boyu süren alkollü festivalin yorgunluğunu çevre halkının konakladığı bina girişleri ve kaldırımlarda atan gençler, rahatsızlık verdikleri vatandaşların uyarılarına kulak dahi asmadı. CHP’li belediye ise nahoş görüntülere karşın hiçbir önlem almadı.

MİLLET ŞEHİDİNE AĞLARKEN ONLAR TEPİNDİ

CHP’li belediyenin ahlaki yozlaşmaya ve toplumsal değerlerin yitirilmesine yol açan festivali, Bursa’nın bir diğer ilçesi olan İnegöl’deki şehit cenazesinde yüreklerin dağlandığı gün de devam etti. Bingöl’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gencer’in 11 Ağustos’ta gözyaşları içerisinde uğurlanan cenaze törenin olduğu sırada Nilüfer ilçesindeki CHP festivalinde gençler, müziğin ve alkolün etkisiyle kendisinden geçiyordu.

ANAYASA MADDESİ NET; BU REZİLLİĞİ ÖNLEYİN

“Hassasiyetsizliğin böylesi” dedirten rezaletin önümüzdeki yıllarda tekrarı gibi bir durumla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili mercilerin önleyici tedbirler alması bekleniyor. Gençliği kamu eliyle alkol batağına sürükleyen benzer organizasyonların, Anayasa’nın 58’inci maddesinde yer alan, “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmü uyarınca önlenmesi isteniyor.



FARUK ARSLAN

