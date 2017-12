Rezaletin adı Yılbaşı kutlaması

Emperyalist ve kapitalist Batı’nın en büyük kültürel ve ekonomik sömürü araçlarından biri olan yılbaşı kutlamaları, her sene olduğu gibi bu sene de türlü rezaletleri beraberinde getirdi. Başta Şişli, Kadıköy ve Bakırköy gibi CHP’li belediyelerin başını çektiği yılbaşı kutlamalarında, hoş olmayan görüntüler yaşandı.

Bir Hristiyan geleneği olan yılbaşı kutlamaları için bu yılda yüz binlerce aldatılmış insan sokağa döküldü. Müslüman coğrafyası zulüm altında inlerken, ülkemiz FETÖ ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütünün hain saldırılarına maruz kalırken sözde yılbaşı kutlamak için meydanlara inen insanlar nahoş görüntülere sebep oldu. Alkolün su gibi tüketildiği, her türlü rezaletin olağan hale geldiği kutlamalarda kavga ve taciz vakaları da kayıtlara geçti. Rezaletin kutlamalarının merkezi bu yılda CHP’li Şişli, Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri oldu. Milletin vergilerini yılbaşı eğlencelerine harcayan belediyelerin gerçekleştirdiği yılbaşı kutlamalarında her türlü rezalet yaşandı.



YILBAŞI KLASİĞİ: ALKOL, TACİZ, KAVGA



Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin yılbaşı kutlaması adı altında sokaklara çıkmasının teşvik edildiği, alkolle zehirlendiği etkinliklerde rezaletler birbirini kovaladı. Sokaklarda içki şişeleri ile dolaşan ve alkolün verdiği etkiyle kadınlara sarkıntılık yapıp kavga çıkaranlar, alkolün her kötülüğün merkez noktası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Müslüman bir coğrafyada Müslüman anne ve babaların evlatları olarak dünyaya gelenlerin, Hristiyan geleneği olan kutlamalarda kendinden geçercesine eğlenmesi ve kültür değerlerimize aykırı hareketler sergilemesi üzerinde yıllarca düşünülmesi gereken acı tabloları ortaya çıkardı.



REZALETİN ADRESİ CHP’Lİ BELEDİYELER



İstanbul’daki Şişli, Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri her sene olduğu gibi bu yılda milletin parasını, yılbaşı kutlamaları için heba etmekten çekinmedi. Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde, Şişli’de Abdi İpekçi Meydanı’nda, Bakırköy’de ise Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalar yapıldı. Ülkemizin büyük bir beka mücadelesi verdiği, FETÖ ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütünün saldırılarına maruz kaldığı, şehitlerimizin yurdu yaşatmak için can verdiği bir ortamda CHP’li belediyelerin yılbaşı etkinlikleri altındaki umursamaz tavrı büyük tepki çekti.



İSTANBUL’DA 37 BİN POLİS GÖREVDE



Bu sene güvenlik gerekçesiyle, Taksim ve çevresinde yılbaşı kutlamalarına izin verilmedi. Provokasyon ihtimaline karşı Gezi Parkı’nın etrafı polis ekiplerince tutuldu. Taksim meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturularak geçişlere izin verilmedi. İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar ve sokaklar da polis tarafından denetim altına alınarak geçişler engellendi. Bu yılbaşında güvenlik önemleri de en üst seviyedeydi. İstanbul genelinde 37 bin polis görev yaptı. 7 bin kamera ile İstanbul’un her bir noktası anlık olarak izlendi. Sağlık ekipleri de gece boyunca görev yaptı.