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Hüda Kaya'dan rezalet açıklama! 'Kur'an okudum...'

Bölücü terör örgütünün İstanbul sorumlusu Hüda Kaya, terör yanlısı siyasi görüşünü Kur'an-ı Kerîm ile bağdaştırmaya çalışarak rezilliğin dibine vurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:28
Hüda Kaya'dan rezalet açıklama! 'Kur'an okudum...'

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin İstanbul milletvekili Hüda Kaya, Kur'an-ı Kerîm'i bölücü siyasetlerine alet etmek istedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Kaya, yaptığı açıklamalarla tartışmaları da beraberinde getirdi.

HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayete bağlayan Kaya, "Dini siyasete alet ediyor" eleştirilerinin de hedefi oldu.

"İNANIN KUR'AN'DAN ÖĞRENDİM"

Hüda Kaya, şunları söyledi: "Ben özgür ve bir kadın kimliğiyle nasıl olmam gerektiğini, inanın Kur'an'dan öğrendim.

Hucurât Suresi 9'uncu ayet şöyle der: "İki taraf birbirleriyle çarpıştığında aralarını bulun, barışı sağlayın. Bir taraf diğerine saldırmaya devam ederse, Allah'ın emrine, barışa gelinceye kadar siz de onlara karşı mücadele edin. Vazgeçerlerse, tarafların arasını adaletle ayırın, hükmedin.

"BU AYETİ OKUDUM VE HDP'Lİ OLDUM"

Bugün HDP ve ezilenlerle beraber olma noktasına gelmem için beni ikna eden bu ayettir.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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