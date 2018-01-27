'ABD sivilleri vurdu' iddiası
TSK’nın başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden itibaren, sürekli sivil hassasiyet vurgusu yaparak Türkiye'ye askeri akıl vermeye çalışan Siyonist uşağı ve terör hamisi ABD'nin, Irak’ın Enbar vilayetinde, DEAŞ'a intisab etmiş teröristlere yönelik düzenlediği hava saldırısında, yanlış hedefe ateş ederek 7 kişiyi öldürdüğü ve 11 kişiyi de yaraladığı iddia edildi.27 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi.
Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor.