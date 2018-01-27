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'ABD sivilleri vurdu' iddiası

TSK’nın başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden itibaren, sürekli sivil hassasiyet vurgusu yaparak Türkiye'ye askeri akıl vermeye çalışan Siyonist uşağı ve terör hamisi ABD'nin, Irak’ın Enbar vilayetinde, DEAŞ'a intisab etmiş teröristlere yönelik düzenlediği hava saldırısında, yanlış hedefe ateş ederek 7 kişiyi öldürdüğü ve 11 kişiyi de yaraladığı iddia edildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
'ABD sivilleri vurdu' iddiası

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi.

Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
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  6. Irak
  • turandevrim@hotmail.de[email protected]1 sa önce
    Niyeyse hic abd askeri yanlislikla olmuyor......
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ABD, KOLAY YANLIŞLIK YAPMAZ. BİLEREK KASITLI YAPILMIŞTIR.EN SONUNDA KUCAĞIMIZA DÜŞECEKLER.
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    GERİ ZEKALI DEĞİLAYYAŞ
  • ihsanihsan1 sa önce
    7 kişi neki ırakta 1.5 milyon Müslümanı öldüren kim abd
  • O SöylerO Söyler1 sa önce
    Her zaman yaptığı gibi bilerek masumları vurur sonra yanlışlıkla vurdum der, bunlar Irakta 1 000 000 sivil insanı böyle katletti, Afganistanda en az 2 000 000 insan katledildi.Akan kan müslümanların birde üstüne terörist müslüman derler.
  • Abd ye ölümAbd ye ölüm1 sa önce
    Abd kuduruğunu artık işgal ettiği kızıldereli topraklarında ezmenin vakti geldi. Bunun planlarını şimdiden yapan kurumlara ihtiyaç var.
Bugünkü Akit

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