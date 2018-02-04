Reza Zarrab'ın tecavüz davasında sıcak gelişme

New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde tutulan Reza Zarrab, 2016 yılında Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayındaki duruşmalar sırasında mahkemeye verilmişti. Jaber, dava dilekçesinde Zarrab'ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla tecavüz ettiğini iddia etmişti.