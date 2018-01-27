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Reza Zarrab kayıplara karıştı

ABD’de yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek başsavcılıkla işbirliği yapan Reza Zarrab’ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde kaldığı söyleniyor. Ancak Sarraf'ın bir hafta önce kaldığı belirtilen hapishanede kayıtlarına rastlanmıyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
Reza Zarrab kayıplara karıştı

2016 yılında Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber, Sarraf'ı aralık ayında mahkemeye vermişti. Jaber, dava dilekçesinde Sarraf'ı defalarca cinsel taciz ve tecavüzle suçlamıştı.

New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat, Sarraf'a 19 Ocak'ta Wastchester Bölgesi Cezaevi'nde noter onaylı olarak yapıldı.

CEZAEVİ KAYITLARINDA İSMİ GEÇMİYOR

Ama Sarraf'ın New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre 60812/2017 dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ismi geçmiyor.

Jaber'in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman, geçen ay bu suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

AVUKATLARDAN YORUM YOK

Son haberlerle ilgili görüş soran gazetecilere, Sarraf'ın avukatları, Sarraf'ın ne kadar süredir bu cezaevinde kaldığı ve hala aynı cezaevinde bulunup bulunmadığı yönünde yorum yapmadı.

Daha önce Sarraf'ın cezaevi yerine FBI tarafından özel bir korunaklı yerde tutulduğu iddia edilmişti. Tanıklığı sırasında savcılık, Sarraf' ın nerede tutulduğuyla ilgili soruları yanıtlamamıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
  1. Wastchester Bölgesi Cezaevi
  2. Metropolitan Cezaevi
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