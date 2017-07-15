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Reza Zarrab davasında flaş gelişme!

ABD'de tutuklu bulunan işadamı Reza Zarrab'ın, New York'un Manhattan semtinde kaldığı Metropolitan Cezaevi'nde, 3 hafta boyunca tecrit hücresine konulduğu, daha sonra da başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
Reza Zarrab davasında flaş gelişme!

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları; delme, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama iddiasıyla ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a yazdığı dilekçede, müvekkilinin hiçbir gerekçe gösterilmeden bulunduğu cezaevinde 21 gün boyunca bir tecrit hücresine konulduğunu, ardından da yine gerekçesiz olarak Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'a (MDC) götürüldüğünü ifade etti.

Zarrab Brooklyn'deki cezaevinde, Özel Konut Birimi Yerleşimi olarak adlandırılan yerde kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan en kısıtlayıcı ortamda barındırılıyor. Özel Konut Birimi Yerleşimi'ne konulan mahkumlar, genel mahkumlardan güvenli bir şekilde ayrı olarak tutuluyor.

Avukat Brafman, cezaevi yetkililerinin, Sarraf'ı, tecrit hücresine koyma nedeninin kendilerine özel bir soruşturma olarak açıklandığını, ancak özel hücreye yerleştirilmesinin gerekçesinin açıklanmadığını belirtti.

YARGIÇ, DURUŞMA ERTELEMESİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan Sarraf'ın avukatı Brafman, işlerinin yoğunluğu ve yaklaşık 1.5 aydır davayla ilgili belgelerin Sarraf'a ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim'de başlayacak olan duruşmanın ertelenmesini istedi.

Aynı dava kapsamında New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı ise duruşmanın zamanında yapılması talebinde bulundu.Yargıç Berman, Sarraf'ın avukatı Brafman'dan gelen erteleme talebini reddedip, jüri üyelerinin de katılacağı duruşmaların daha önce belirlenen tarih olan 30 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
  1. reza zarrab
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