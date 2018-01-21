Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 farklı noktaya roket düştü. NTV televizyonuna bağlanan Reyhanlı Belediye Başkanı, saldırıda 1 Suriyelinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk roket ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'ne düştü. Roketin isabet ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 evin damına isabet eden roketler ise 2 evde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olaya anında müdahale etti. İlk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralanan olmadı.

İHA'nın aktardığına göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine yönelik roketli saldırı Afrin bölgesinden yapıldı.

Saldırılarda 4 aracın hasar aldığı belirtildi.