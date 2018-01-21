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Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı

Suriye'nin Afrin kentinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine roketli saldırı yapıldı. Reyhanlı Belediye Başkanı saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü, 2'si ağır 32 kişinin yaralandığını açıkladı

21 Ocak 2018 Pazar 16:59
Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 farklı noktaya roket düştü. NTV televizyonuna bağlanan Reyhanlı Belediye Başkanı, saldırıda 1 Suriyelinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk roket ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'ne düştü. Roketin isabet ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 evin damına isabet eden roketler ise 2 evde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olaya anında müdahale etti. İlk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralanan olmadı.

İHA'nın aktardığına göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine yönelik roketli saldırı Afrin bölgesinden yapıldı.

Saldırılarda 4 aracın hasar aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:59
  1. Reyhanlı saldırısı
  • çapanoğlu çapanoğlu 16 dk önce
    Bunları inlerinde boğazım haydi mehmedim vur vur Allah aşkına vur vur mazlum aşkına vur. ..
  • SedaSeda21 dk önce
    İyi de neden sınır köyleri boşaltılmıyor.Bizim onların attığı roketleri engelleyen silahımız yok mu ki ya
  • müslimmüslim23 dk önce
    bu kefereleriin elinde bulunan silahlara göre hlak için güvenli bölge yapılamıyor mu? illa birilerinin ölmesi şehit edilmesimi beklemekmi gerekiyor. çadır kent kurun, akrabalarınıza gidin deyin. vb.
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