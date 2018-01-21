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Reyhanlı'ya roket atan teröristler imha edildi!

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Reyhanlı'ya roket atan iki hedef imha edildi.

21 Ocak 2018 Pazar 23:26
Reyhanlı'ya roket atan teröristler imha edildi!

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

11 ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

TÜRK JETLERİ İMHA ETTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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