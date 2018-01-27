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Reyhanlı'ya atılan roket boş bir eve isabet etti

Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda, bir çocuk hafif yaralandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:01
Reyhanlı'ya atılan roket boş bir eve isabet etti

AA-Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş bir eve isabet etti, olayda 1 çocuk hafif yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye isabet etti.

Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:01
  1. Afrin
  2. roket
  3. Hatay
  4. ReyhanlıSaldırısı El Kaide Yeni Şafak
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