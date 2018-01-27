Reyhanlı'ya atılan roket boş bir eve isabet etti

AA-Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş bir eve isabet etti, olayda 1 çocuk hafif yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye isabet etti.

Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, patlamada 1 çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.