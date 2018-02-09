Reyhanlı’ya askeri takviye devam ediyor

Suriye sınırının hemen yanı başında bulunan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor. Bölgenin sınıra yakın olan birliklerine asker takviyesi devam ediyor. Reyhanlı ilçesine yakın bir konumda bulunan Cinderes bölgesini, Mehmetçik kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Özellikle Cinderes’e yakın olan ve terör örgütü mensuplarının bulunduğu köyler, yoğun obüs atışlarına tutuluyor.